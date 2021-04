Kina giver e-handelsgigant historisk stor bøde for regelbrud

Pengene skal betales, fordi selskabet ifølge Kinas statslige administration for markedsregulering (SAMR) har brudt landets monopolregler og misbrugt sin dominerende markedsposition.

Bøden er den største af sin art i Kinas historie. Den kommer, efter at myndighederne de seneste måneder har ført en historisk hård kurs over for det kinesiske selskab.

Alibaba er stiftet af milliardæren Jack Ma. Hans forretningsimperium har især været i søgelyset, siden han i slutningen af oktober kritiserede Kinas lovgivning for erhvervsvirksomheder i skarpe vendinger.

Udmeldingen bragte ham på kollisionskurs med mange embedsmænd.

I december annoncerede SAMR så, at det ville undersøge Alibaba for at drive kartelvirksomhed.

Det skete, kort efter at kinesiske myndigheder også stoppede en planlagt børsnotering til 37 milliarder dollar (omkring 225 milliarder kroner) for Jack Mas finansselskab Ant Group.

Kinas statslige administration for markedsregulering oplyser lørdag, at undersøgelsen har vist, at Alibaba har "misbrugt sin markedsdominans" siden 2015.

Ifølge SAMR er det sket ved, at selskabet har forhindret handlende i at tilbyde produkter på konkurrerende platforme.

Ud over bøden er Alibaba også blevet beordret til at lave "grundige forbedringer" for at beskytte forbrugernes rettigheder.

Den kinesiske regering i Beijing har gjort det til et mål at holde bedre opsyn med landets store techvirksomheder.

Flere af dem er blandt de største og mest værdifulde i verden, men det har i Beijing skabt bekymring for, at deres markedskræfter kvæler konkurrencen og gør dem for magtfulde.

Alibaba oplyser i en meddelelse, at selskabet "accepterer" beslutningen.

E-handelsgiganten oplyser videre, at det mandag vil udtale sig om bøden på et pressemøde.

Alibaba er før blevet beskrevet som det kinesiske svar på Amazon. Selskabet har næsten 800 millioner brugere.