Kina forsvarer rekordflyvninger nær Taiwan: Helt retfærdige

Kina kalder nu militærøvelserne "retfærdige" og hævder, at de skal være med til at beskytte freden i området.

Det fremgår onsdag af udtalelser fra Ma Xiaoguang, som er talsmand for Kinas kontor for Taiwan-anliggender.

- Det er fuldstændig retfærdige handlinger, siger Ma Xiaoguang.

Ma Xiaoguang kritiserer blandt andet Taiwans "hemmelige aftaler" med fremmede magter - hvilket er en henvisning til USA - og afviser, at der skulle være en kinesisk militærtrussel.

- Taiwans myndigheder forsøger at gejle en stemning op omkring den såkaldte militærtrussel fra det kinesiske fastland i et forsøg på at vende op og ned på sandt og falsk. Det er en svindelagtig beskyldning.

- Hvis myndighederne og regeringspartiet fortsætter med at handle på den forkerte måde og ikke ved, hvornår man trækker sig tilbage, vil det kun skubbe Taiwan ud i en mere farlig situation.

Situationen mellem Taiwan og Kina er højspændt for tiden.

For nylig sagde Taiwans forsvarsminister, Chiu Kuo-cheng, at Kina i 2025 vil have militær kapacitet til at lancere en invasion i fuld skala af Taiwan.

Forsvarsministeren betegnede forholdet til Kina som det værste i over 40 år.

Kina anser Taiwan for at være landets eget territorie. Taiwan mener selv, at det er et uafhængigt land, og siger, at det vil forsvare sine friheder og sit demokrati.

Lørdag sagde Kinas præsident, Xi Jinping, i en tale, at "en fredelig genforening" med Taiwan "vil og kan blive realiseret".

De kinesiske militærflyvninger ind i den taiwanske zone plejede at være sjældne. Men de er over en årrække blevet mere og mere hyppige.

I løbet af de seneste kinesiske flyvninger nåede antallet af fly en af dagene op på 56. Det er det hidtil højeste antal.

En luftforsvarszone er ikke nødvendigvis en del af et lands luftrum. Det er et område, hvor udenlandske fly identificeres og overvåges på grund af nationale sikkerhedsinteresser.