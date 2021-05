Kina fordømmer kritik fra G7 som upassende indblanding

Kina fordømmer torsdag en erklæring fra de store industrilande i G7, som kritiserer den kinesiske fremfærd over for Taiwan som "bølleagtig". Kina kalder erklæringen for indblanding i dets "interne anliggender".

Et kommuniké fra G7-landenes udenrigsministre efter et møde i London onsdag beskylder Kinas regime for menneskerettighedskrænkelser og for at bruge økonomisk magt til at underkue og nedgøre andre lande.

I et usædvanligt udspil siger G7-landene også, at de støtter Taiwans deltagelse i Verdenssundhedsorganisationen WHO's møder, mens gruppen udtrykker bekymring over "unilaterale handlinger, som kan eskalere spændinger i Taiwanstrædet".

Kina siger, at det er ulovligt for andre nationer at sejle i strædet, mens USA insisterer på, at det er et internationalt farvand.

USA sendte i februar en destroyer gennem Taiwanstrædet. Det var det første amerikanske krigsskib i farvandet mellem Kina og Taiwan efter indsættelsen af Joe Biden.

- Skibenes transit gennem Taiwanstrædet understregede USA's indsats for at sikre et frit og åbent farvand, sagde en talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium i februar.

Kina har også optrappet militære aktiviteter i Taiwanstrædet, som er et farvand mellem Kina og Taiwan. Det er 180 kilometer langt, og på sit smalleste punkt er det 130 kilometer bredt.

Der bor omkring 23 millioner mennesker i Taiwan. I Kina er det opfattelsen, at Taiwan er kinesisk territorium, der skal genforenes med resten af det kommunistiske og stærkt centraliserede land.

Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, har takket for støtten fra G7.

- Taiwan vil blive ved med at udvikle partsnerskaberne med G7-landene og fortsætte med at bidrage til global sundhed, fred, stabilitet og velfærd i vores region, hedder det i en erklæring fra præsidentens kontor.

G7 er en mellemstatslig organisation, som tæller landene Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA.

USA og Storbritannien har senest fordømt Kina for at holde op mod en million uighurer og andre muslimske mindretal indespærret i lejre. Det viser rapporter fra FN, Amnesty International og Human Rights Watch.