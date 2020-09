Kina forbyder køb af tysk svinekød efter fund af svinepest

Forbuddet kommer, efter at Tyskland har bekræftet sit første tilfælde af afrikansk svinepest. Det blev fundet sidste uge hos et vildsvin.

Kina indfører et forbud mod import af svinekød og svineprodukter fra Tyskland.

Ifølge Reuters er Tyskland den tredjestørste leverandør af svin til Kina. En af de andre store leverandører er Danmark.

Herhjemme har den største svineproducent, Danish Crown, siden sidste uge været opmærksom på situationen i Tyskland.

I en skriftlig orientering fredag - før det kinesiske forbud - oplyste Danish Crown, at den tyske eksport af svinekød til lande uden for Europa sidste år var på over en million ton. Af det aftog Kina omkring halvdelen.

- Størstedelen af de varer skal efter alt at dømme blive i Europa nu, da de store importlande af tysk grisekød enten har lukket ned for import af tyske varer eller forventes at gøre det i løbet af få dage, skrev Danish Crown.

I orienteringen oplyste slagterigiganten, at de tyske svinekødspriser er blevet sænket på grund af færre slagtninger i Tyskland.

Det vil sætte sig i priserne over hele Europa, fortalte Lars Albertsen, global salgsdirektør i Danish Crown Pork.

- Men det er vigtigt at understrege, at det er første gang, vi står i en situation, hvor et af de store eksportlande på grisekød er ramt af afrikansk svinepest.

- Derfor vil konsekvensen for priserne på det europæiske marked i høj grad afhænge af, hvor meget andre europæiske lande er i stand til at hæve eksporten ud af Europa, sagde Lars Albertsen i orienteringen.

Forbuddet fra de kinesiske myndigheder kommer på et tidspunkt, hvor landet i forvejen har mangel på svinekød. Kina har nemlig selv været ramt af afrikansk svinepest, som er et virus med høj dødelighed blandt svin.

Det kinesiske forbud mod import af tysk svinekød ventes at komme andre store leverandører til gode.

Det gælder blandt andet USA, Spanien, Canada og Brasilien, skriver Reuters.

Kina er verdens største aftager af svinekød. I år har landet købt rekordstore mængder svinekød fra udlandet, fordi mængden hos de kinesiske producenter faldt med næsten en femtedel i årets første seks måneder.

Så sent som fredag blev Kina af tyske producenter opfordret til ikke at forbyde indkøb af deres svinekød.

Reuters har indtil videre forgæves prøvet at få en kommentar til historien fra det tyske landbrugsministerium.