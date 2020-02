Kina fjerner to toppolitikere i virusramt provins

Jiang Chaoliang, der havde titel af partisekretær for Hubei, vil blive afløst af Shanghais borgmester, Ying Yong. Xinhua bringer ingen forklaring på udskiftningen.

Også lederen for kommunistpartiet i Hubeis største by, Wuhan, er blevet fritaget for tjeneste.

Det skriver avisen Global Times ifølge Reuters. Global Times omtales ofte som talerør for styret i Beijing.

Det nye virus, der er skyld i over 1350 dødsfald i Kina, menes at komme fra et fødevaremarked i provinshovedstaden Wuhan.