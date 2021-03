Kina er under øget pres for at oplyse om coronavirus

Kina undlader at svare på direkte på nye spørgsmål vedrørende de første tilfælde af covid-19. Det sker, efter at WHO igen viser interesse for en teori om, at coronavirusset kan stamme fra et kinesisk laboratorie.

Samtidig kritiseres de kinesiske myndigheder for at tilbageholde data og oplysninger.

I en rapport fra WHO og kinesiske eksperter, som blev offentliggjort tirsdag, blev teorien om, at det nye coronavirus var blevet lækket fra et laboratorie ved et uheld kaldt meget usandsynlig.

Det blev gentaget, at virusset, som forårsager covid-19 formentlig kom flagermus og var overført til mennesker via et andet dyr.

Fra kinesisk side blev dette anset som en retfærdiggørelse af Kinas handlemåde. Landet er tidligere blevet beskyldt for at forhale og begrænse undersøgelser, som om landet ville skjule noget.

Rapporten syntes også at understøtte Kinas klare afvisninger af teorierne om, at virusset kommer fra et virologi-laboratorie i storbyen Wuhan.

Men WHO-chefen, Tedros Ghebreyesus, har i udtalelser tirsdag efter rapportens offentliggørelse genåbnet diskussionerne om, at virusset kommer fra et af laboratorierne i Wuhan. Han har samtidig udtrykt bekymring over manglende adgang for de internationale eksperter, som i januar besøgte Wuhan.

- I mine diskussioner med ekspertholdet har de talt om de forhindringer, de mødte med hensyn til at få adgang til blot og bar data, sagde Ghebreyesus. Han gentog opfordringen til Kina om at bidrage med omfattende datadeling i videre undersøgelser.

WHO-chefen også, at selv om eksperter har konkluderet, at hypotesen om lækage fra et laboratorie er den "mindst sandsynlige", så må denne teori udforskes mere.

- Jeg mener ikke, at der på nuværende tidspunkt foreligger en vurdering, som er omfattende nok, siger han om en mulig lækage.

- Hvad WHO angår, så er alle hypoteser stadig på bordet, fastslog han.

Danmark og yderligere 13 lande udtrykker i en fælles erklæring sent tirsdag bekymring over, at forskerne bag rapporten om covid-19's oprindelse ikke havde adgang til al relevant data i Wuhan i Kina.

Erklæringen er offentliggjort på det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside. USA er en af underskriverne.