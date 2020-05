Kina er klar med sikkerhedslov for Hongkong efter uro

Kina vil fremlægge et forslag til en ny national sikkerhedslov for Hongkong, når den kinesiske folkekongres indleder sin årlige samling fredag.

Men den ny sikkerhedslov vil være "enden på Hongkong", siger de politikere og aktivister, der i mange måneder har ført an i prodemokratiske demonstrationer.

Også USA opfordrer Kina til at respektere Hongkongs autonomi. En talsperson for det amerikanske udenrigsministerium advarer om, at den foreslåede lov vil møde international modstand.

- Enhver bestræbelse på at indføre en national sikkerhedslov, der ikke afspejler folkets vilje i Hongkong, vil være højst destabiliserende, siger talskvinden, Morgan Ortagus.

Hun tilføjer, at den foreslåede lov "undergraver" de løfter, Kina afgav, da landet i 1997 overtog styret over Hongkong fra briterne.

I aftalen står, at Hongkong skal "nyde en høj grad af selvstyre" og at indbyggerne er sikret en række grundlæggende rettigheder, tilføjer hun.

Talsmanden for Folkekongressen understreger også, at Kina finder det "nødvendigt at forbedre og opretholde" politikken om ét land, to systemer.

Det er det system, der har opretholdt Hongkongs frihedsrettigheder og frie markedsøkonomi.

Men Kina ser et behov for, at Hongkongs styre håndhæver paragraf 23 i territoriets forfatning. Den forbyder "forræderi, løsrivelse, oprør og undergravende virksomhed" mod regeringen i Kina.

Den paragraf blev lagt på hylden, da en halv million mennesker i 2003 gik på gaden for at protestere imod den.

Talsmanden, Zhang Yesui, løfter ikke sløret yderligere for, hvad den foreslåede sikkerhedslov indeholder.

I Hongkong siger den prodemokratiske politiker Tanya Chan, at Kina "viser nul respekt for borgerne i Hongkong" ved at forsøge at få loven igennem uden at have konsulteret med dem.

Folkekongressen beskrives ofte som Kinas parlament, men regnes for at være et gummistempel for politbureauet.