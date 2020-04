Kina beskyldes for at skjule omfang af virusudbrud

Præsident Donald Trump antydede onsdag på sit daglige pressemøde, at Kina kan have pyntet på de officielle virustal.

- Hvordan ved vi, at de er rigtige? Deres tal ser ud til at være lidt til den lette side, sagde han ifølge AFP.

Han får støtte af den republikanske senator Ben Sasse, der betegner opgørelserne fra Beijing som "propaganda" lige til skraldespanden.

- Påstanden, om at USA har flere dødsfald fra coronavirus end Kina, er falsk, siger Sasse i en pressemeddelelse.

Senatoren understreger, at han ikke udtaler sig på baggrund af klassificerede oplysninger.

- Det kinesiske kommunistpart har løjet, lyver og vil forsætte med at lyve om coronavirus for at beskytte regimet, siger Ben Sasse.

Også republikaneren Michael McCaul har reageret på de anonyme udtalelser, som Bloomberg News omtaler.

Ifølge McCaul, der er medlem af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, er Kina "ikke en troværdig partner" i kampen mod Covid-19, som virussygdommen hedder.

- De løj over for omverdenen om spredning af virusset mellem mennesker, lukkede munden på læger og journalister, som forsøgte at fortælle sandheden, og nu skjuler de tilsyneladende de præcise tal for personer, der er ramt af denne sygdom, siger McCaul ifølge AFP.

Sammen med andre medlemmer af Kongressen har han opfordret USA's udenrigsministerium til indlede en efterforskning af det, som McCaul kalder Kinas forsøg på at "dække" over pandemien.

Udbruddet af det nye coronavirus begyndte i Kinas Hubei-provins i slutningen af 2019.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er over 3300 personer døde i Kina, mens over 82.000 er blevet registreret som smittet. Heraf er over 76.000 meldt raske igen.

I USA er dødstallet natten til onsdag dansk tid steget til over 5000. Over 210.000 er blevet registreret som smittet. Knap 8500 er meldt raske igen.