Kina afviser beskyldninger fra USA om hackerangreb

Erklæringen kommer, efter at den amerikanske regering har anklaget fire hackere fra det kinesiske militær for at stå bag et omfattende hackerangreb i 2017.

Den kinesiske regering og det kinesiske militær deltager ikke i nogen for tyverier af handelshemmeligheder på internettet.

Angrebet, der ramte kreditvurderingsselskabet Equifax, påvirkede omkring 147 millioner amerikanere. Det er næsten halvdelen af landets indbyggere.

- Det var et af historiens største datatyverier, lyder det fra den amerikanske justitsminister, William Barr.

Men fra Kina selv lyder det, at landet også er offer for hackerangreb og overvågning fra USA. Det siger talsmanden for Kinas udenrigsministerium, Geng Shuang.

- Beijing kræver, at USA indstiller sådanne handlinger, siger talsmanden.

Han fastslår videre, at "den kinesiske regering og hær aldrig giver sig af med tyverier af handelshemmeligheder over internettet".

- Kina har altid meget beslutsomt bekæmpet og slået ned på alle former for hackerangreb. Kina forsvarer og er en ihærdig forkæmper for cybersikkerhed, siger han.

Udmeldingen fra den amerikanske justitsminister er den seneste i en aggressiv kampagne fra USA's side mod kinesisk spionage.

Siden amerikanerne i 2018 rettede fokus mod Kina, er en voksende gruppe af kinesiske embedsmænd, forretningsfolk og akademikere blevet beskyldt for at spionere og jagte amerikanske hemmeligheder.

Blandt de oplysninger, der blev stjålet ved de omfattende hackerangreb i 2017, var de mange amerikaneres navne, fødselsdatoer og personnumre. Det skriver The New York Times.

- Oplysningerne har økonomisk værdi, og de her tyverier kan være med til at styrke Kinas udvikling af værktøjer inden for kunstig intelligens, sagde Barr mandag ifølge CNN.