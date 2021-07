Kina afviser WHO-plan om undersøgelser af coronas oprindelse

Planen indeholder blandt andet en hypotese om, at virusset ved et uheld kan være sluppet ud af et kinesisk laboratorie.

- Vi vil ikke acceptere dette forsøg på at finde frem til oprindelsen, da det på nogle områder fraviger almindelig sund fornuft og videnskab, siger Zeng Yixin, der er viceminister i Kinas nationale sundhedskommission, på et pressemøde.

WHO's forslag om yderligere undersøgelser blev præsenteret denne måned sammen med opfordringer om transparens hos de kinesiske myndigheder.

Men planen, der blandt andet lægger op til undersøgelser af markeder og laboratorier, er i Kinas øjne uacceptabel.

Zeng Yixin siger, at han især blev overrasket, da han læste, at hypotesen om et viruslæk fra et kinesisk laboratorie indgik i planen.

- Vi håber, at WHO seriøst vil gennemgå overvejelserne og forslagene, som kinesiske eksperter kommer med, og i sandhed behandle covid-19-undersøgelser som et videnskabeligt emne uden politisk indblanding, siger Zeng Yixin.

USA's præsident, Joe Biden, sagde i maj, at han ønsker en efterretningsrapport om virussets oprindelse om 90 dage.

Bidens ønske skyldtes, at han i tidligere efterretningsrapporter har fået uklare svar på, om virusset kan have spredt sig via "menneskelig kontakt med et smittet dyr eller ved en laboratorieulykke".

Blandt eksperter er oprindelsen et emne, der stadig debatteres.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tidligere afvist laboratorieteorien som "ekstremt usandsynlig" efter tidligere i år at have besøgt den kinesiske millionby Wuhan som led i undersøgelser.

Det var i Wuhan, at virusset i slutningen af 2019 blev opdaget.

Men Zeng Yixin og andre eksperter opfordrer på pressemødet WHO til at se mod andre lande end Kina i jagten på virussets oprindelse.

- Vi tror, at et laboratorielæk er ekstremt usandsynligt, og at det ikke er nødvendigt at investere mere energi i forhold til det emne, siger Liang Wannian, som er leder af den kinesiske del af WHO's fælles eksperthold.