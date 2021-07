Kina ændrer pandaens status fra truet til sårbar

Pandaen er ikke længere truet. Den er nu i stedet klassificeret som sårbar.

Det oplyser kinesiske myndigheder ifølge BBC og CNN.

Den nye vurdering af pandaernes status kommer, fordi det efter årtiers målrettet indsats er lykkedes at få bestanden i den vilde natur op på 1800.

Det fortæller Cui Shuhon, leder af naturbeskyttelsesafdelingen i ministeriet for økologi og miljø.

- Kina har etableret et relativt komplet system for naturreservater.

- Store dele af naturlige økosystemer er blevet systematisk og fuldstændigt beskyttet. Og levesteder for dyrene er effektivt blevet forbedret, siger han.

Den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN fjernede allerede pandaen fra sin liste over truede dyr i 2016 og ændrede vurderingen til sårbar.

Den beslutning var kinesiske myndigheder imidlertid ikke enig i. De var bekymrede for, at det kunne få folk til at tro, at man kunne skrue ned for indsatserne.

Eksperter siger ifølge BBC, at den succesfulde indsats særligt kan tilskrives Kinas tiltag for at genskabe og udfylde bambusskove. Bambus udgør omkring 99 procent af pandaers føde.

Selv om det går fremad for pandaerne, er fremtidsudsigter ikke nødvendigvis de bedste.

IUCN har ifølge avisen The Guardian advaret om, at klimaforandringer vil ødelægge mere end 35 procent af pandaernes levesteder med bambus inden for de næste 80 år.

Pandaer bliver i Kina anset som en nationalskat. Siden 1950'erne er de blevet brugt som en del af regeringens såkaldte pandadiplomati, hvor de udlåner pandaer til lande som en gestus.

Pandaerne Xing Er og Mao Sun er udlejet til Danmark i 15 år fra Kina. De kom til Danmark i april 2019 og holder til i København Zoo, hvor de bor i et pandaanlæg, der er tegnet af arkitekten Bjarke Ingels.