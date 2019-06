Kina advarer it-kæmper efter USA's Huawei-forbud

Kina advarer flere it-giganter mod at stoppe salget af teknologi til landet efter USA's forbud af den kinesiske telegigant Huawei.

Til et møde tidligere på ugen advarede den kinesiske regering flere stor it-virksomheder som Dell, Microsoft og Samsung om, at der ville være konsekvenser, hvis de stoppede med at sælge teknologi til landet.

Det skriver avisen The New York Times.

Udmeldingen kommer, efter at Donald Trump i maj sortlistede Huawei i USA grundet mistanke om spionage.

Sortlistningen har fået mange store, amerikanske it-virksomheder til at overveje at flytte deres produktion ud af Kina.

De amerikanske it-virksomheder fik at vide til mødet, at USA's sortlistning havde forstyrret den globale forsyningskæde. De blev samtidig mødt med en trussel om, at det ville det få store konsekvenser, hvis de pønsede på at rykke produktionen ud af Kina.

Virksomhederne uden for USA fik at vide, at hvis de blot agerede som hidtil, ville det ikke få konsekvenser.

Hverken Dell, Microsoft, Samsung eller den kinesiske regering har reageret på New York Times' henvendelser.

Fredag annoncerede Facebook, at man ikke vil lade sine apps, herunder Messenger og Instagram, være preinstalleret på nye Huawei-mobiltelefoner. Det er stadig uklart, om man selv vil kunne downloade Facebooks apps efterfølgende.

I maj meldte Google ud, at man ikke ville give nye mobiltelefoner fra Huawei adgang til sine apps, herunder Gmail og YouTube.