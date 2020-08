Kina advarer Norge om Hongkong-aktivister

Kina viser tænder over for Norge. Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, advarer Norge mod at give fredsprisen til demokratiforkæmperne i Hongkong.

- I fortiden, nutiden og i fremtiden vil Kina afvise alle forsøg på at bruge Nobels fredspris til at blande sig i Kinas interne anliggender, sagde han torsdag aften.