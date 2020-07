Kina: Ambassade i USA trues på grund af Trump-regeringens had

Bombetrusler og dødstrusler er et resultat af had, som USA's regering opildner til, siger kinesisk talskvinde.

Kinas ambassade i Washington har modtaget dødstrusler og bombetrusler. Det meddeler en talskvinde for Kinas udenrigsministerium.

Hun beskylder USA's regering for at puste til hadet og føre smædekampagne mod Kina.

- Som et resultat af smæde og had, der opildnes af den amerikanske regering, har den kinesiske regering modtaget bombe- og dødstrusler, skriver talskvinden, Hua Chunying, på Twitter.

Tidligere onsdag sagde en anden talsperson for det kinesiske udenrigsministerium, at USA har bedt Kina lukke sit konsulat i Houston, Texas.

USA skal have givet Kina tre dage til at gennemføre lukningen.

Udenrigsministeriet i Washington meddeler, at Kina er blevet bedt om at lukke konsulatet i Houston "for at beskytte amerikanske immaterielle rettigheder og amerikanernes private oplysninger".

Tirsdag kom det frem, at USA's justitsministerium har rejst sigtelse mod to kinesiske hackere. De skal have forsøgt at stjæle forskningsdata om coronavaccine til kinesiske myndigheder.

Hackerne skal også have rettet angreb mod medicinalselskaber i Californien, Maryland og Massachusetts samt en række europæiske virksomheder og organisationer.

Lukningen af konsulatet i Houston markerer en forværring af forholdet mellem verdens to største økonomier.

Kinas udenrigsministerium betegner det som en eskalering af de seneste handlinger mod landet.

En kilde med kendskab til overvejelserne siger, at Kina overvejer at lukke USA's konsulat i storbyen Wuhan som gengæld.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, der onsdag var i Danmark, har på sit korte Europa-besøg brugt en del taletid på at advare om, hvad han betegner som den "trussel, som det kinesiske kommunistparti udgør".