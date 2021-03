Kims søster advarer Joe Biden mod indblanding i Nordkorea

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Forsvarsminister Lloyd Austin og udenrigsminister Antony Blinken ankom til Japan mandag på deres første oversøiske rejse som ministre. Formålet med rejsen er at styrke de militære alliancer mod Kina samt at cementere en fælles front mod atomvåbenindehaveren Nordkorea.

Erklæringen fra Kim Yo-jong, der er en af leder Kim Jong-uns nære rådgivere, er Nordkoreas første eksplicitte henvendelse til den nye præsident i USA, efter at Biden vandt valget over Donald Trump i november.

Nordkorea undlader dog at nævne den demokratiske præsident ved navn.

Det er den statslige avis i Nordkorea Rodong Sinmun, der tirsdag bringer en udtalelse fra Kims søster, Kim Yo-jong.

Hun siger blandt andet, at hun har "et godt råd til den nye administration i USA, der kæmper for at sprede krudtlugt over vores land".

- Hvis I ønsker at sove godt de næste fire år, så vil det være bedst ikke at igangsætte noget fra starten, som vil få jer til at ligge søvnløse, udtaler hun.

I weekenden oplyste en unavngiven amerikansk embedsmand, at Bidens administration siden midten af februar forgæves har forsøgt at række ud til Nordkorea.

Ifølge embedsmanden lader det ikke til, at der har været nogen samtaler mellem de to lande i mere end et år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

For tiden arbejder Joe Bidens administration ifølge eget udsagn på en grundlæggende gennemgang af sin politik over for Nordkorea.

Bidens forgænger, Donald Trump, havde en utraditionel tilgang til Nordkorea. En overgang var forholdet mellem Trump og Kim præget af øget diplomatisk kontakt, men det endte køligt.