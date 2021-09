Kim Jong-un pønser på at kommunikere med Sydkorea

Ifølge nyhedsbureauet har Kim Jong-un udtrykt velvilje over for, at det kan ske allerede tidligt i oktober.

Det skal ske som et led i at "realisere folks håb om et bedre forhold og en vedvarende fred" mellem de to lande, siger han i en tale ifølge KCNA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to lande har teknisk set været i krig med hinanden siden 1950, men siden 1953 har konflikten været reduceret til en række soldater, der patruljerer hver sin side af grænsen.

De to lande afsluttede nemlig Koreakrigen med en våbenhvile - ikke en fredsaftale.

Under Kim Jong-uns tale greb lederen også muligheden for at kritisere den amerikanske præsident, Joe Biden.

Biden og hans regering oplyste for nylig, at de havde forsøgt at kontakte den nordkoreanske leder, efter at de to lande var løbet ind i en blindgyde i forhandlingerne om Nordkoreas atomvåben program.

Men sådanne tilbud er intet mere end et dække for USA's fortsatte fjendtlige udenrigspolitik, hvad angår Nordkorea.

- Siden den nye amerikanske regerings indtog har hverken den amerikanske militærtilstedeværelse eller fjendtlige politik imod os ændret sig - den er tværtimod blevet mere snedig, siger Kim Jong-un ifølge den nordkoreanske avis Rodong Sinmun.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den nordkoreanske leders udtalelser kommer, efter at landet tidligere på ugen testede et nyt hypersonisk missil. Tidligere på måneden oplyste landet, at det også med succes havde affyret langdistancemissiler.