Kim Jong-un erkender fejlslagen politik på sjælden kongres

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, indrømmer, at regeringen har fejlet i forhold til at udvikle landets økonomi.

Det melder det statslige nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Partiet forventes på kongressen at sætte nye økonomiske og politiske mål for Nordkorea.

Det er første gang i fem år, at partiet holder kongres, og ottende gang siden partiet blev stiftet i 1949.

Regeringen i Pyongyang er under øget pres for at få styr på økonomien, efter at coronapandemien og oversvømmelser hen over sommeren har gjort ondt på landets i forvejen haltende økonomi.

Nordkoreas økonomi har i løbet af landets korte historie lidt under kronisk dårlig ledelse og hårde internationale sanktioner.

I 2016 annoncerede Kim Jong-un en femårig økonomisk plan for at afhjælpe problemet, da Koreas Arbejderparti sidst holdt Kongres.

Men i sin åbningstale tirsdag siger Nordkoreas leder ifølge nyhedsbureauet Reuters, at "planen har fejlet i næsten hver en sektor".

- Fristen for den tidligere femårsplan udløb sidste år, men næsten alle målene i den kom til kort, siger Kim Jong-un.

Han forventes at annoncere en ny femårig økonomisk plan i forbindelse med dette års Kongres.

Kongressen kommer bare nogle uger før USA's kommende præsident, Joe Biden, overtager embedet 20. januar.

Og netop relationerne mellem Nordkorea og USA forventes også at fylde, da der har været kold luft mellem de to nationer, siden samtaler om Nordkoreas atomvåbenprogram mellem præsident Donald Trump og Kim Jong-un gik i stå i 2019.

Der er dog ikke meget, der tyder på, at forholdet mellem de to lande bliver bedre under Joe Biden.

Den kommende præsident har tidligere beskrevet Kim Jong-un som en "slyngel". Omvendt har regeringen i Pyongyang beskrevet Biden som en "gal hund".

Leif-Eric Easley, der er professor ved Ewha Unitersitetet i Sydkoreas hovedstad, Seoul, siger ifølge AFP, at Kim Jong-un ønsker at komme Bidens politik i forkøbet ved at holde kongressen, inden Biden bliver præsident.