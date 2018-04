Kim Jong-un besøger sårede kinesere efter fatal busulykke

- Han fortalte, at den uventede ulykke har medført en bitter sorg i hans hjerte, og at han ikke kan kontrollere sin sorg, når han tænker på de mange familier, der har mistet deres kære, rapporterer det statslige nyhedsbureau KCNA tidligt tirsdag morgen lokal tid.

Kim Jong-un har ligeledes besøgt et hospital, hvor flere af de sårede fra ulykken er indlagt. Her lærte han ifølge KCNA "personligt om behandlingen af de sårede".

Nyhedsbureauet citerer desuden den nordkoreanske leder for at sige, at Nordkoreas regering vil følge op på ulykken "for at lindre smerten hos de efterladte familier".

Ulykken skete søndag i den nordlige Hwanghae-provins, da en turistbus styrtede ned fra en bro. 32 kinesere og fire nordkoreanere blev dræbt.

Kinas ambassadør i Nordkorea, Li Jinjun, oplyser, at præsident Xi Jinping og de dræbtes pårørende vil blive underrettet om Kim Jong-uns besøg. Samtidig siger ambassadøren, at de kinesiske myndigheder vil samarbejde tæt med Nordkorea om efterforskningen af ulykken.

Nordkorea er et populært turistmål for kinesere, især fra det nordøstlige Kina.

Kinesiske turister udgør omkring 80 procent af alle udenlandske besøgende til Nordkorea, vurderer den sydkoreanske tænketank Korea Maritime Institute.

Den nordlige Hwanghae-provins grænser op til Sydkorea og er hjemsted for byen Kaesong, der er tidligere hovedstad under det koreanske kongedømme Goryeo.