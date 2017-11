Kilder: USA opjusterer antallet af soldater i Syrien

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, vil efter alt at dømme i løbet af de næste dage oplyse, at der er omkring 2000 amerikanske soldater i Syrien. Det er cirka 1500 mere, end man hidtil har troet.

De to embedsmænd taler på betingelse af anonymitet.

De forklarer, at et tællesystem for soldater har oplyst et for lille antal af amerikanske tropper på landjorden i Syrien.

Militæret har tidligere sagt, at det har omkring 500 soldater i Syrien, der primært støtter kurdiske og arabiske styrker, som bekæmper Islamisk Stat i det nordlige Syrien.

Ifølge de to embedsmænd vil Pentagon måske allerede mandag oplyse, at der er knap 2000 amerikanske soldater i Syrien.

Tællesystemet, der er kendt som Force Management Level, blev først brugt i Irak og Syrien under den forhenværende præsident Barack Obama som en måde at udøve kontrol over militæret.

Men tallene afspejler ikke mængden af de amerikanske tropper på landjorden, efter at befalingsmænd ofte har fundet måder at snyde på - eksempelvis ved at hyre soldater udefra til at hjælpe.

Officielt er styrkerne i Irak 5262 personer, mens tallet i Syrien er 503.

Pentagon sagde i december, at det ville øge tallet for soldater i Syrien til 500, men det er ikke klart, hvor lang tid tallet har været omkring de 2000 soldater, som det er nu.

Obama hævede det tilladte antal af soldater i Syrien, da kampene mod Islamisk Stat for alvor tog fart.

Nu hvor den kamp er ved at være overstået, er det uklart, om der fortsat skal være amerikanske styrker i Syrien.

I august oplyste Pentagon, at der var 11.000 tropper i Afghanistan. Det er flere tusind mere, end det tidligere havde meddelt.