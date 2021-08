Kilder: Tre børn er dræbt i amerikansk droneangreb i Kabul

Tre børn skulle være blevet dræbt, da USA udførte et droneangreb mod en bil med en selvmordsbomber i den afghanske hovedstad, Kabul, søndag.

Det oplyser en unavngiven afghansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet AP. Flere øjenvidner på stedet bekræfter oplysningen over for flere internationale medier, herunder også AP.

Ifølge avisen The Guardian skulle i alt ni civile være dræbt under droneangrebet.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har bekræftet, at det har gennemført et droneangreb og sagde tidligere søndag, at det havde afværget "en overhængende trussel".

Ifølge Pentagon var der umiddelbart ingen indikation på, at civile liv var gået tabt, men det bliver undersøgt, lød det søndag.

Vidner har forklaret til AP, at to biler var parkeret i et boligområde nær lufthavnen, og at de var målet for angrebet.

En beboer i området ved navn Karim fortæller, at angrebet førte til en brand, der gjorde det svært at redde mennesker.

En anden beboer ved navn Ahmaduddin siger, at han så flere døde børn.

Amerikanske myndigheder har ikke kommenteret på oplysninger om døde, siden de kom frem.

Søndag var anden gang inden for to dage, at USA retter angreb mod islamister.

Angrebet kommer efter torsdagens terrorangreb ved lufthavnen i Kabul. Her blev 13 amerikanske soldater og et stort antal afghanere dræbt.

Den afghanske gren af Islamisk Stat (IS-K) har taget skylden for det angreb.

Søndagens angreb mod IS kom, kun to dage før at USA og dets allierede skal forlade lufthavnen i Kabul og sende deres soldater hjem. Når det sker, er næsten 20 års militær indsats i Afghanistan officielt slut.

Dermed slutter også operationen med at evakuere de vestlige landes statsborgere og de afghanere, der har arbejdet for dem.

For Danmark sluttede den mission fredag, da et dansk Hercules-fly fra Kabul landede i Aalborg.