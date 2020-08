Kilder: Muligt militærkup er undervejs i Mali

Lokale borgere og sikkerhedskilder siger, at der er hørt skud ved en militærbase i Kati, som ligger cirka 15 kilometer uden for Bamako.

Der er også hørt skud nær premierministerens kontor, oplyser en sikkerhedskilde.

Den norske ambassade skal have sendt en advarsel til norske borgere i landet, om at et militærkup er undervejs, og at væbnede styrker er på vej mod hovedstaden.

- Nordmænd bør udvise ekstrem forsigtighed og helst blive hjemme, indtil situation er afklaret, lyder det i advarslen.

En lignende oprør fra samme militærbase i 2012 førte til et militærkup.

En sikkerhedskilde bekræfter over for Reuters, at et militærkup er undervejs.

- Militæret har grebet til våben, siger den unavngivne kilde til Reuters.

Det norske udenrigsministerium kan ikke bekræfte, at der er et militærkup i gang. Det er i færd med at undersøge sagen, oplyser en pressevagt til den norske avis Aftenposten.

Den franske ambassade skal også have sendt en sikkerhedsvarsel ud til egne borgere i landet.

En talsmand for militæret har bekræftet, at der er hørt skud ved basen i Kati. Men han har ikke yderligere oplysninger.

Modstandere af den siddende præsident, Ibrahim Boubacar Keita, har siden juni afholdt store demonstrationer, hvor de kræver, at han går af.

Kritikerne mener, at han ikke har formået at genskabe sikkerhed i landet, ligesom han heller ikke har gjort noget ved korruption i landet.

Ifølge FN er mindst 14 personer blevet dræbt under protesterne.