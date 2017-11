Kilder: Mugabe får immunitet og lov til at dø i Zimbabwe

Det er to dele af den aftale, der førte til Mugabes afgang tidligere på ugen, siger kilder tæt på forhandlingerne.

Han har også fået et løfte om sikkerhed i sit hjemland.

Zimbabwes afgåede præsident, Robert Mugabe, har fået en garanti for, at han ikke bliver retsforfulgt.

Ifølge kilderne ønsker den 93-årige Mugabe, som var Zimbabwes leder i 37 år, at dø i sit hjemland. Han har ingen planer om at rejse i eksil, siger kilderne til Reuters.

- Det var meget følelsesladet for ham, siger en kilde i regeringen.

- For ham er det meget vigtigt, at han garanteres sikkerhed, så han kan blive i landet. Det vil ikke hindre ham i at rejse til udlandet, når han vil eller skal, tilføjer kilden.

Mugabe spillede en vigtig rolle i den løsrivelseskrig, der førte til Zimbabwes selvstændighed. Han blev betragtet som en nationalhelt, da han tiltrådte som premierminister i 1980 og siden blev præsident.

Men tirsdag trådte han tilbage efter 37 år ved magten.

Militæret havde taget kontrollen i landet, efter Mugabe fyrede sin vicepræsident, Emmerson Mnangagwa, og lagde an til at køre sin kone, Grace, i stilling til at overtage præsidentposten.