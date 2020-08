Kilder: Embedsmænd fra Beiruts havn sættes i husarrest

Ødelagt kornsilo og udbrændt båd i Beiruts havn dagen efter en voldsom eksplosion rystede Libanons hovedstad. Libanons regering har besluttet, at ledende embedsmænd fra havnemyndighederne, som har haft ansvar for lagre og for kontrollen af dem siden 2014, skal i husarrest.

Foto: Str/Ritzau Scanpix