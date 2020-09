Kilder: Brev med dødelig gift sendt til Det Hvide Hus

Ifølge flere kilder er der fundet et brev med ricin, der skulle have været endt i Det Hvide Hus. Al post til Det Hvide Hus sorteres og gennemgås i en postcentral, der er placeret et andet sted, inden posten sendes til Det Hvide Hus og til præsident Donald Trump. (Arkivfoto)

Foto: Erin Scott/Reuters