Kilde: Tjetjensk leder er indlagt med mulig coronasmitte

- Ramzan Kadyrov er bragt med fly til Moskva med et formodet tilfælde af coronavirus. Nu er han under lægelig overvågning, skriver Tass.

Også to andre russiske nyhedsbureauer - Interfax og Ria Novosti - har oplysninger om, at Kadyrov er indlagt.

Det er ikke bekræftet fra officielt hold.

Hvis det bekræftes, at den tjetjenske leder er smittet med coronavirus, vil han være den seneste i en række af højtstående russiske politikere og embedsmænd, der er smittet.

Tidligere har den russiske premierminister, Mikhail Misjustin, regeringstalsmand Dmitrij Peskov og adskillige ministre meddelt, at de var smittet.

Ramzan Kadyrov har holdt Tjetjenien - som er en republik i Rusland - i et jerngreb, siden han overtog magten i 2004. Det skete, efter at hans far, Ahmat Kadyrov, blev dræbt i et bombeangreb.

Han har ofte fået kraftig kritik for sine dybe mangel på respekt for menneskerettigheder.

Flere gange har der været beskyldninger fra blandt andet Amnesty International om, at homoseksuelle er blevet tortureret ihjel i Tjetjenien.

Ramzan Kadyrovs styring af Tjetjeniens coronapolitik har været kontant.

Han har betegnet de læger, der klagede over mangel på beskyttelsesudstyr, som "provokatører", der burde fyres.

Han har sagt, at folk, der bryder reglerne om karantæne, skal "dræbes", og han har sammenlignet tjetjenere, der ikke lader sig isolere og i stedet smitter andre, som "terrorister", der skal begraves i et hul.

Han har også truet en russisk journalist, der skrev, at corona-syge tjetjenere bliver hjemme i stedet for at søge hjælp på de dårligt udrustede hospitaler, fordi de frygter straf fra myndighedernes side.

Tjetjenien har ifølge de officielle opgørelser lidt over tusinde smittetilfælde og 11 coronadødsfald.