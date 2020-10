Kilde: Fire skoleelever anholdt for at udpege fransk lærer

Fire skoleelever er mistænkt for at hjælpe den 18-årige mand, der fredag skar halsen over på en fransk skolelærer i en forstad til Paris.

Skoleeleverne er blandt i alt 15, der er anholdt i forbindelse med drabet.

Den 47-årige dræbte lærer, Samuel Paty, blev "udpeget" af "en eller flere elever, formentlig mod betaling", siger den unavngivne retskilde.

Fransk politi har mandag indledt en række ransagninger, der er rettet mod islamistiske netværk.

Snesevis af mennesker bliver nu undersøgt for mulig radikalisering, siger indenrigsminister Gérald Darmanin.

Drabet på skolelæreren skete fredag. Han havde tidligere vist sine elever en muhammedtegning som led i undervisningen om ytringsfrihed.

De formodede islamister, hvis hjem og kontorer nu bliver ransaget, har "ikke nødvendigvis nogen forbindelse" til drabet på Samuel Paty, siger Darmanin.

Men regeringen ønsker at sende et tydeligt signal om, at der "ikke vil være noget pusterum for fjender af republikken", understreger ministeren.

Det drejer sig blandt andet om personer, som politiet tidligere har holdt øje med, fordi de har postet hadske og ekstremistiske budskaber på sociale medier.

Regeringen vil også holde ekstra øje med organisationer, der menes at have forbindelse til islamistiske netværk, siger indenrigsministeren.

- Frygten er ved at skifte side, sagde præsident Emmanuel Macron søndag på et møde med sine centrale ministre, hvor de drøftede indsatsen efter drabet på læreren.

- Islamister skal ikke have lov at sove trygt i vores land, sagde præsidenten på mødet.

Tidligere mandag oplyste Darmanin til radiostationen Europe 1, at en far til en skolepige og en kendt militant islamist havde udstedt en fatwa mod den 47-årige skolelærer.

En fatwa er en vejledning, der normalt kommer fra en religiøs lærd. I visse kredse er en fatwa ofte forbundet med en dødsdom over en person, som har begået noget syndigt. Fatwaen giver på den måde enhver person ret til at slå vedkommende ihjel.

De to mænd er blandt de nu 15 personer, der er anholdt i forbindelse med sagen.

En 18-årig mand, der formodes at være gerningsmanden bag drabet på Samuel Paty, blev skudt og dræbt af politiet fredag.

Den 18-årige var tjetjensk muslim, der havde flygtningestatus i Frankrig. Han var ikke tidligere kendt af politiet.

Søndag var titusinder af franskmænd på gaden i Paris og flere andre byer for at ære den dræbte lærer og forsvare ytringsfriheden.