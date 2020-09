Khmer Rouge-bøddel med 14.000 liv på samvittigheden er død

Det oplyser Neth Pheaktra, der er talsmand for den særlige domstol, der behandler sager om krigsforbrydelser fra tiden under Khmer Rouge regime i Cambodia.

Kaing Guek Eav, der var bedre kendt som Duch, var tidligere matematiklærer og chef for det berygtede Tuol Sleng-fængsel i Phnom Penh, kaldet S-21, i slutningen af 1970'erne.

I 2012 blev Duch idømt 35 års fængsel for at have stået i spidsen for fængslet. Han menes at være ansvarlig for mindst 14.000 menneskers død.

Dommen blev senere forlænget til livstid.

Duch erkendte under den seks måneder lange retssag i 2012, at han havde opsyn med tortur og drab på flere end 14.000 mennesker, men han anerkendte ikke, at han havde skylden for drabene. Han fulgte blot ordre fra sine chefer, forklarede han.

Kaing Guek Eav døde tidligt onsdag lokal tid på hospitalet i hovedstaden Phnom Penh, hvor han havde været indlagt siden mandag, oplyser Neth Pheaktra.

Ifølge flere kilder havde Duch været ud og ind af hospitalet flere gange gennem de seneste år på grund af "et alvorligt lungeproblem".

Khmer Rouge var et kommunistparti og guerillabevægelse, der med Pol Pot i spidsen styrede Cambodja på brutal vis fra 1975 til 1979.

Det anslås, at mellem 1,7 og 2,2 millioner cambodjanere døde af sult, sygdom eller blev dræbt, mens Røde Khmer var ved magten.

Den vietnamesiske invasion i januar 1979 knuste Khmer Rouge.

Pol Pot, den øverste leder for Khmer Rouge, døde i 1998 og blev aldrig stillet til ansvar for sine forbrydelser.

Under Khmer Rouge fandt et af verdenshistoriens mest omfattende folkemord sted.