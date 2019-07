Kevin Spacey slipper for retssag om seksuelt overgreb

Den Oscar-vindende skuespiller var ellers anklaget for at have seksuelt forulempet en 18-årig mand på en bar i juli 2016. Beskeden om den droppede sag kommer, under to uger efter at den 18-årige mand selv valgte at trække sagsanlægget tilbage.

Det gjorde han ved en domstol i Nantucket, hvor han underskrev en erklæring om, at han gjorde det af egen fri vilje. Manden begrundede ikke sin beslutning.

Overgrebene skulle være sket på en bar på øen Nantucket, hvor den 18-årige ved navn William Little arbejdede. Da han anmeldte den prisbelønnede skuespiller sagde han, at han optog episoden på en mobiltelefon.

Spacey var af Little beskyldt for at have forulempet den unge mand ved at have berørt hans kønsorganer. Det var dog først i november forrige år, at han fortalte offentligt, hvad der skulle være sket.

Inden sagsanlægget blev trukket tilbage af Little, sagde hans advokater, at de afslørende optagelser var blevet væk.

Billedmaterialet var noget af det, som Kevin Spaceys advokater havde bedt om at se, inden en retssag om det påståede overgreb kunne gå i gang.

Spacey nægtede sig skyldig i overgrebet.

Ifølge mediet TMZ, som skulle have fået indsigt i nogle retsdokumenter, er sagen droppet, da Little ikke står til rådighed for retten længere.

Sagen har dog fået megen omtale, og det er langtfra den eneste sag om angiveligt upassende eller ulovlig opførsel fra den amerikanske skuespiller.

Sidste år blev han beskyldt for at have krænket unge mænd og mindreårige drenge seksuelt tilbage i 1992.

Desuden har Storbritanniens prestigefulde teater The Old Vic tidligere meldt ud, at det har modtaget 20 klager over Spacey om "upassende opførsel".

De 20 klager omhandler episoder, der skulle være fundet sted, mens han besad en ledende stilling på teatret.

Spacey, som er 59 år, risikerede flere års fængsel, hvis han var blevet fundet skyldig i sagen.

De mange beskyldninger har lagt hans karriere i ruiner. Blandt andet blev han skrevet ud af den populære serie "House of Cards", hvor han spillede karakteren Frank Underwood.