Kendt svensk krimiforfatter er død

- Jeg har kendt hende i over 40 år, og det er naturligvis en stor sorg. Det er et stort tab for os alle, siger forlagschef Ann-Marie Skarp fra Piratforlaget onsdag.

Mest kendt er Sjöwall og Wahlöös serie på ti kriminalromaner om politimanden Martin Beck, der på dansk hedder "Roman om en forbrydelse".

- Da Per Wahlöö og jeg slog vores kloge hoveder sammen og skabte vores romanserie, anede vi dårligt nok, at den ville bestå i 50 år, har Maj Sjöwall selv sagt ifølge sit forlag.

Denne serie været en stor inspiration for nutidens krimiforfattere, mener forlagschefen.

Den opfattelse deler kulturjournalist Michael Tapper, der har skrevet en doktorafhandling om svensk kriminallitteratur.

- Den første, der åbent erklærede, at det var Sjöwall og Wahlöö, der fik dem til at skrive, var Jan Guillou, som fik øjnene op for, at man kan kombinere en hårdkogt intrige med politisk propaganda, siger Michael Tapper.

- Men alle store krimiforfattere, Leif GW Persson, Henning Mankell, Stieg Larsson, man kan ikke forestille sig dem uden Sjöwall og Wahlöö, tilføjer han.

Parrets første bog om Martin Beck, "Roseanna", udkom i 1965.

Bøgerne om Martin Beck er blevet oversat til 40 sprog og er filmatiseret med blandt andre Gösta Ekman og Peter Haber i hovedrollen.

I den periode, hvor Gösta Ekman spillede Martin Beck, dukkede Maj Sjöwall selv op i små roller i filmene.

Ifølge familien sov den kendte forfatter stille ind efter lang tids sygdom. Hendes død er ikke relateret til coronaudbruddet, tilføjer familien.

Per Wahlöö, som ud over at være medforfatter til en række kriminalromaner, blev Maj Sjöwalls partner rent privat, døde i 1975.