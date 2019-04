Kendt skuespiller nægter sig skyldig i korruptionssag i USA

Her har flere end 700 velhavende forældrepar angiveligt bestukket sig til at få deres børn ind på fornemme universiteter som Yale og Stanford.

Ifølge anklagemyndigheden i delstaten Massachusetts kan anklagerne om hvidvask give fængsel i op til 40 år.

Loughlin og hendes mand er sigtet for at have betalt en halv million dollar for at få deres døtre ind på University of Southern California i 2016 og 2017. Det svarer til cirka 3,3 millioner kroner. Pengene blev indbetalt til en falsk velgørenhedsfond, skriver tv-stationen CNN.

Dækhistorien var, at døtrene skulle ind på roholdet, selv om de aldrig før havde roet. For at underbygge løgnen sendte forældrene et billede af den ene datter i en romaskine i et træningscenter.

Anklager Andrew Lelling har kaldt sagen for den største skandale om skoleoptag, justitsministeriet i USA nogensinde har set.

I første omgang er i alt 50 personer sigtet i ni forskellige stater. Der er tale om bestikkelse for i alt omkring 25 millioner dollar. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Blandt de sigtede er også Hollywood-skuespillerinden Felicity Huffman, kendt fra tv-serien "Desperate Housewives", og hendes mand, William H. Macy. Indtil videre har 13 forældre kendt sig skyldige, mens 15 forældre nægter sig skyldige, skriver CNN.

Huffman har kendt sig skyldig i at have betalt 15.000 dollar, svarende til knap 100.000 kroner, for at forbedre sin datters SAT-eksamen. SAT-prøven er obligatorisk for at kunne blive optaget på et universitet i USA.

I centrum står William "Rick" Singer, der har styret de lyssky aktiviteter. Han påstår, at han har hjulpet 761 elever ind.

Fusken foregik blandt andet ved, at han - på vegne af forældre - bestak personer, der står for optagelsesprøver, til at give udvalgte ansøgere fordele eller endda lade andre deltage i deres sted.

I andre tilfælde har vejen ind været via universiteternes sportstrænere, som mod betaling har givet de velhavendes børn adgang som talentfulde idrætsudøvere. I andre sager har forældre givet mellem 200.000 og 6,5 millioner dollar for at sikre pladser.

Fusken har angiveligt stået på siden 2011. Ingen studerende er sigtet, og de var ofte ikke klar over korruptionen, oplyser myndighederne.