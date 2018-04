Kemiske våbeninspektører besøger Douma

Her har de indsamlet prøver, der skal analyseres. Formålet er at undersøge, om der har fundet et angreb med kemiske våben sted i byen.

Eksperter fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) har søndag for første gang været på besøg i den syriske by Douma. Det oplyser organisationen selv i en pressemeddelelse.

USA, Storbritannien og sundhedsorganisationer i Douma anklager den syriske regering for at have brugt kemiske våben på byen i et angreb 7. april.

- OPCW vil evaluere situationen og overveje yderligere skridt inklusiv muligvis et yderligere besøg i Douma, skriver OPCW.

- De prøver, der er blevet indsamlet, vil blive transporteret til OPCW's laboratorium i Rijswijk (i Holland, red.) og siden sendt til analyse i OPCW's dertil designede laboratorier.

OPCW's inspektører har dermed også forladt Douma igen.

OPCW har siden 2014 haft en såkaldt fact finding mission i Syrien. Det er det hold, som organisationen i sin pressemeddelelse forkorter FFM. Siden 2015 har FN's Sikkerhedsråd erklæret sin støtte til missionen.

Missionen er sendt ud for at "indsamle fakta i forbindelse med anklager om brug af giftige kemikalier, angiveligt klor, til fjendtlige formål", som OPCW skriver.

Holdet har tidligere - eksempelvis i april sidste år - konkluderet, at der er brugt sarin eller sarinlignende gift under angreb i Syrien. Ved den lejlighed var der tale om et angreb ved Khan Shaykhun.

Her indsamlede OPCW's hold biomedicinske prøver, foretog interviews og tog prøver fra det omkringliggende miljø.

OPCW's hold har også tidligere konkluderet, at der blev brugt sennepsgas ved et angreb i august 2015. Ved den lejlighed indsamlede eksperterne blod- og urinprøver fra de påståede ofre.

Ved undersøgelserne i Douma har det udsendte hold mandat til at undersøge, om et kemisk angreb har fundet sted. Men ikke hvem der i så fald har udført det.