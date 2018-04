Kemiske eksperters sikkerhedsfolk beskudt i Douma

Tirsdag tog FN-personale til Douma for at sikre, at et hold eksperter fra Organisationen for Forbud af Kemiske Våben (OPCW) kan undersøge, om der har været et kemisk angreb i den syriske by.

Onsdag er FN-personalet blevet beskudt. Det oplyser en FN-talsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.