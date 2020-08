Kejser angrer Japans rolle i krigen på jubilæum for overgivelse

Årsdagen blev blandt andet markeret i Tokyo. Her benyttede Hirohitos barnebarn - kejser Naruhito - lejligheden til at udtrykke sin "dybe anger" over Japans ugerninger under krigen.

Lørdag er det 75 år siden, at kejser Hirohito meddelte, at Japan kapitulerede og overgav sig til de allierede under Anden Verdenskrig.

- Jeg reflekterer over vores fortid, som udløser følelser af dyb anger. Jeg håber inderligt, at krigens ødelæggelser ikke vil blive gentaget, sagde Naruhito i en tale i Tokyo lørdag.

Naruhito lovede ved samme lejlighed at følge fodsporene på sin far, der brugte 30 år på at råde bod den japanske krigsdeltagelse.

60-årige Naruhito overtog tronen sidste år, efter at hans far abdicerede.

Også den japanske premierminister, Shinzo Abe, deltog i lørdagens ceremoni.

I modsætning til kejser Naruhito gav han ikke udtryk for sin anger over Japans rolle under krigen.

Han lovede dog, at Japan vil gøre alt for at forhindre en ny stor krig.

- Vi vil aldrig gentage krigens tragedier. Vi vil fortsat være forpligtet til dette løfte, lød det fra Abe.

Japan markerer hvert år 15. august som dagen, hvor landet kapitulerede under krigen.

Shinzo Abe har deltaget hver gang, siden han blev premierminister i 2012, men har aldrig anerkendt Japans brutale rolle under krigen på de årlige ceremonier, skriver The Guardian.

Shinzo Abe siger, at den fred, som Japan kan nyde i dag, skyldes de ofre, som japanske soldater gav under Anden Verdenskrig.