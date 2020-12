Kaptajn tiltalt for uagtsomt manddrab efter dødsbrand på båd

Alle 34 personer, der sov under dækket, døde i den kraftige brand. Efterforskere har siden slået fast, at de døde af røgforgiftning.

Fem fra besætningen, inklusive kaptajnen, var på dækket, da branden brød ud, og overlevede ved at springe over bord.

De overlevende har efterfølgende forklaret, at flammerne var for voldsomme til, at de kunne forsøge at redde de 33 dykkere og det ene besætningsmedlem, der var fanget under dækket.

Den 67-årige kaptajn Jerry Nehl Boylan er tiltalt for 34 tilfælde af uagtsomt manddrab. Han er tiltalt efter amerikansk sølov for uagtsomhed, forsømmelse af sin pligt og uopmærksomhed.

I tiltalen lyder det, at kaptajnen ikke lærte mandskabet på båden ordentligt op, at der ikke blev gennemført brandøvelser, og at der ikke var etableret en nattevagt om bord på båden "Conception", da branden brød ud om natten den 2. september 2019.

- Som resultat af Boylans påståede svigt ved manglende overholdelse af sikkerhedsregler om bord blev en hyggelig dykkerrejse til et mareridt.

- Passagerer og et besætningsmedlem blev fanget i en brændende sovekabine uden mulighed for at flygte, siger statsadvokat Nick Hanna i en erklæring.

Båden sank tæt ved Santa Cruz Island, som er et populært dykkersted.

Efter katastrofen har den amerikanske kystvagt udsendt nye sikkerhedsanbefalinger, der opfordrer til grænser for brug af lithium-ion-batterier og opladere om bord på passagerskibe.

Dokumentet foreslog, at efterforskere undersøgte muligheden for, at sådanne batterier kan have antændt branden.

Hvis Boylan bliver fundet skyldig, står han til en maksimumstraf på ti års fængsel.

Hverken Boylan eller hans advokater har kommenteret tiltalen.