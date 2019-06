Kaptajn på ulykkesskib i Budapest er også mistænkt i Holland

Kaptajnen på et krydstogtskib, der forulykkede på Donau-floden i Ungarns hovedstad, Budapest, den 29. maj, er også under mistanke i en ulykke i Holland i april.

Efter ulykken i sidste uge blev den 64-årige ukrainske kaptajn på det norskejede skib "Viking Sigyn" anholdt.

Han er mistænkt for "at have udsat den maritime trafik for fare, for at have forårsaget flere dødsfald og for at have slettet data fra sin telefon efter kollisionen".

Ifølge mandens advokater nægter han sig skyldig.

Ungarske medier rapporterer, at kaptajnen ligeledes er sigtet i en sag i Holland. Her var han angiveligt om bord på et andet krydstogtskib, "Viking Idun", da det kolliderede med et tankskib lastet med kemikalier nær den hollandske by Terneuzen den 1. april.

- Han er under mistanke i Holland, udtaler den ungarske anklagemyndighed i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en udtalelse fra Viking bekræfter det norske selskab, at kaptajnen fra "Viking Sigyn" var om bord på "Viking Idun" den 1. april. Dog "fungerede han ikke som skibets kaptajn på ulykkestidspunktet".

Da "Viking Idun" kolliderede med tankskibet 1. april, havde krydstogtskibet 43 besætningsmedlemmer og 137 passagerer om bord. Flere passagerer kom til skade under kollisionen.

Politiet i Ungarn oplyser sent torsdag aften, at dødstallet efter ulykken på Donau-floden 29. maj er steget til 19.

Det sker, efter at ligene af en sydkoreansk kvindelig turist og et ungarsk besætningsmedlem er blevet bjærget torsdag.

Otte sydkoreanere og et besætningsmedlem savnes fortsat. Kun syv sydkoreanske turister overlevede ulykken for godt en uge siden.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

"Viking Sigyn" kolliderede med turbåden "Hableany" tæt på Margrethe-broen, der fører over Donau, ved nitiden om aftenen den 29. maj. Det fik turbåden med sydkoreanske turister til at kæntre og synke inden for få sekunder.

Kraftig strøm i Donau efter flere ugers regnvejr har besværliggjort eftersøgningen af dem, som fortsat savnes.