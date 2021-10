Kaos og vold ti år efter Gaddafis død

Han tog magten i det nordafrikanske land i 1969. Tjente styrtende med penge på landets olie, støttede international terror, vakte opsigt ved at medbringe sit ørkentelt på udlandsrejser, havde et livvagtkorps bestående af unge kvinder.

Gaddafis jerndiktatur holdt ikke, da oprør bredte sig i den arabiske verden i 2011.

Gaddafi blev flygtning i sit eget land. Den 20. oktober 2011 var det slut for den 69-årige Gaddafi.

Sammen med sine livvagter blev han omringet og fanget i sin fødeby, Sirte. Han skjulte sig forgæves i et kloakrør.

På en video af tilfangetagelsen ser det ud som om, at han får tæsk og bliver stukket med en kniv.

Han overlevede ikke.

Det er onsdag ti år siden, at Gaddafi blev dræbt. Men hans død har imidlertid ikke fået fred og harmoni til at sænke sig over Libyen.

Tværtimod er der kaos og borgerkrig.

Hverken de syv millioner indbyggere eller det internationale samfund ser ud til at kunne standse den blodige arv fra diktatoren.

Ydermere er Libyen blevet et af de store afskibningssteder, når det gælder migrantstrømmen til EU.

Migranter fra Afrika, Mellemøsten og andre steder finder via menneskesmuglere vej til Libyen. Herfra begiver de sig ud på Middelhavet i ofte synkefærdige skuder med kurs mod EU.

Ikke alle skibe klarer turen.

Libyen er i dag splittet på kryds og tværs.

Der er klaner, der er ideologiske grupper. Islamisk Stat er i Libyen, og der er ifølge nyhedsbureauet AFP mafiagrupper, som støttes af kredse fra udlandet.

Der har været rivaliserende regeringer. I oktober i fjor fik FN forhandlet en våbenhvile på plads, og i marts i år blev der udpeget en overgangsregering.

Nu er der udskrevet præsidentvalg til den 24. december og parlamentsvalg i januar 2022.

Den et år gamle våbenhvile har imidlertid ikke begravet de dybe splittelser i Libyen.

Kendere af Libyen siger, at de kommende valg næppe løser problemerne.

- I forhold til de seneste ti år er Libyen nu i en meget bedre situation. Våbenhvilen fra oktober 2020 holder fortsat. Enhedsregeringen hænger på som Libyens eneste regering, siger Hamish Kinnear, analytiker i tænketanken Verisk Maplecroft i England, til AFP.

- Men Libyens politiske stabilitet er i stigende grad skrøbelig. Det næste halve år vil fortælle os, om den stille periode efter våbenhvilen mere har været en mulighed for de væbnede grupper til at slikke deres sår, eller om der faktisk har været politiske fremskridt.

Processen frem mod valg har heller ikke været let. Kritikere siger, at valgloven er skræddersyet til militærets stærke mand, Khalifa Haftar.

Aquila Saleh, formand for parlamentet, er allieret med Haftar og har ratificeret valgloven.

Mange vestlige regeringer er stærkt kritiske over for Haftar, specielt efter at hans Libyens Nationale Hær har dræbt tusindvis af mennesker under gentagne angreb på Tripoli.

Kinnear advarer ifølge AFP om, at hvis Haftar ender som vinder på basis af den kontroversielle lov, kan Libyen måske igen få konkurrerende regeringer.