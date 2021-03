Kaos i Suez-kanalen koster Ikea og andre giganter milliarder

Det enorme containerskib, der for tiden blokerer for trafikken i Suez-kanalen i begge retninger, truer med at gøre det endnu mere vanskeligt for europæiske detailhandlere at skaffe nye varer.

Det oplyser flere virksomheder, fire dage efter at containerskibet gik på grund og blokerede den enormt vigtige vandvej i Egypten.