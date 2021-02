Kanylemangel kan ødelægge Japans vaccineplaner før OL

Japanske myndigheder kæmper med at sikre sig de særlige kanyler, der skal bruges for at maksimere antallet af coronavacciner, der kan trækkes ud af hvert enkelt hætteglas.

Mangel på en særlig form for kanyler truer for tiden med at stikke en kæp i hjulet på Japans vaccineudrulning.

Flere producenter har problemer med at følge med efterspørgslen, og det har skabt frygt for, at millioner af vaccinedoser kan gå til spilde.

Japan underskrev i januar en kontrakt med Pfizer om at købe 144 millioner doser af medicinalselskabets vaccine.

Det er nok til at vaccinere 72 millioner af Japans 126 millioner indbyggere, og de første stik i landet under pandemien skal efter planen gives på onsdag.

Ifølge Pfizer er der i ét hætteglas med selskabets vaccine nok til at give seks stik, men det kræver særlige sprøjter at trække den sjette og sidste dosis ud af glasset.

Mere almindelige kanyler kan kun trække fem doser ud, og det er dem, som den japanske regering har opbygget et lager af forud for udrulningen af vacciner i landet.

- Vi forsøger stadig at sikre disse særlige kanyler, siger Japans sundhedsminister, Katsunobu Kato, tirsdag.

Han ville i sidste uge ikke svare direkte på, om Japan kommer til at kunne vaccinere færre som følge af manglen.

Både en talsmand fra Pfizer og det japanske sundhedsministerium afviser at svare på, om kontrakten om at levere 144 millioner vaccinedoser til landet bygger på, at der kan trækkes seks doser ud af hvert hætteglas.

Japans premierminister, Yoshihide Suga, har gjort det til en prioritet at få vaccineret befolkningen hurtigt forud for sommerens OL i Tokyo.

Trods en skeptisk befolkning er regeringen nemlig fast besluttet på at afholde legene.

OL blev sidste sommer udskudt med et år på grund af pandemien.