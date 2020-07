Kanye West vil stille op til præsidentvalget i 2020

- Vi må realisere USA's potentiale ved at stole på Gud, forene vores vision og bygge vores fremtid. Jeg stiller op som præsident, skriver han.

Rapperen Kanye West annoncerer, at han stiller op til præsidentvalget i 2020.

Kanye West, der tidligere har bakket op om USA's nuværende præsident, Donald Trump, er kendt for sine aparte udmeldinger. Det er ikke umiddelbart klart, om han har tænkt sig at gennemføre det.

Der er kun fire måneder til præsidentvalget, der finder sted 3. november.

Det er stadig muligt at stille op til præsidentvalget som uafhængig i flere delstater ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Præsidentvalget ventes at stå mellem Donald Trump og Demokraternes formodede kandidat, Joe Biden.

Demokraterne annoncerer officielt partiets kandidat ved et konvent til august.

Kanye West og hans ligeså kendte hustru, Kim Kardashian West, mødtes med Trump i Det Hvide Hus i 2018 for at diskutere en kriminalitetsreform.

Ved mødet gav Kanye West en usammenhængende og sjofel tale, hvor han fortalte om alternative universer og sin diagnose som bipolar, som han sagde i virkeligheden bare handlede om mangel på søvn.

På to timer har Kanye Wests opslag på Twitter fået over 400.000 likes, 234.000 delinger og masser af kommentarer.

En af kommentarerne kommer fra elbilproducenten Teslas grundlægger, Elon Musk, der skriver: "Du har min fulde støtte".

Det er ikke første gang, at Kanye West, ytrer, at han stiller op til præsidentvalget.

I 2015 ved prisuddelingen MTV Music Awards sagde West, at han ville stille op til præsidentvalget i 2020.

Han har senere udtalt, at han stadig ønsker at stille op, men at det først ville være til præsidentvalget i 2024.