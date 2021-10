Kanslerkandidat Laschet optimistisk efter snak med De Grønne

Han erkender, at der er forskelle mellem partierne, men hævder, at disse ikke er uoverkommelige.

Tysklands konservative kanslerkandidat, Armin Laschet fra CDU, er optimistisk omkring chancerne for at danne en koalitionsregering efter samtaler med De Grønne i Berlin tirsdag.

Ifølge Laschet kan en alliance med De Grønne og det liberale FDP vise sig at have den brede støtte, der er nødvendig for at modernisere Tyskland.

Kristendemokraterne ledet af Laschet forsøger sammen med det bayerske søsterparti CSU at samle en koalitionsregering med De Grønne og FDP.

Denne koalition kendes som Jamaica-alliancen, da partiernes farver svarer til farverne i det jamaicanske flag - sort, gul og grøn.

De Grønne har to ledere, Robert Habeck og Annalena Baerbock.

Habeck fortæller efter tirsdagens drøftelser, at hans parti og FDP nu vil diskutere resultatet af samtalerne.

Ifølge Habeck og Baerbock vil der blive truffet beslutninger om, hvad der er muligt, i løbet af de næste par dage.

Annalena Baerbock beskriver tirsdagens samtaler som konstruktive og seriøse.

Hun fortæller, at der var betydelige forskelle på socialområdet, men fælles fodslag at finde andre steder, eksempelvis inden for digitalisering og økologi.

Det socialdemokratiske SPD, der snævert vandt valget 26. september med 25,7 procent af stemmerne mod 24,1 procent til CDU/CSU, forsøger også at danne en koalitionsregering med De Grønne og FDP.

Denne koalition kendes som trafiklys-alliancen på grund af partifarverne rød, gul og grøn.

Ved valget fik De Grønne 14,8 procents opbakning, mens FDP fik 11,5 procent.

De to partier var de første til at mødes i sidste uge for at forsøge at finde fælles forståelse.

De er uenige på flere punkter, blandt andet finanspolitik og klimapolitik.