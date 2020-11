Kandidaternes usynlige tropper banker på døre til det sidste

Det forklarer Camilla Sebelius Winther, kampagneanalytiker hos mediet Kongressen.com.

- Lige nu handler det om at få flest mulige amerikanere ned at sætte deres kryds.

- Så de store frivillige organisationer under præsidentkampagnerne er nu rundt i alle afkroge af de amerikanske byer for at få vælger godt afsted og endda sørge for transport, hvis det er nødvendigt, siger hun.

Camilla Sebelius Winther var ansat til at koordinere den frivillige indsats i John Kerrys hjemstat, Massachusetts, da han i 2004 var Demokraternes kandidat til præsidentvalget, som han tabte.

Ifølge kampagneanalytikeren er der på valgdagen tusindvis af frivillige, der enten ved siden af deres studie eller arbejde forsøger at sikre, at så mange som muligt får stemt på deres foretrukne kandidat.

- Man banker på døren og sikrer, at folk enten allerede har stemt eller har mulighed for at komme ned at stemme. Hvis de ikke har mulighed for at komme ned selv, så forsøger man at etablere en form for transport for dem.

- Det usynlige arbejde er ufatteligt vigtigt. Man har ingen forventninger om, at stemmeprocenten er lige så høj, som vi kender den herhjemme. Derfor er det rigtig vigtigt, at man får hver en stemme med, siger Camilla Sebelius Winther.

US Elections Project har tidligere forudsagt, at i alt 150 millioner vil ende med at stemme - enten på forhånd eller på valgdagen. Det svarer til en valgdeltagelse på 65 procent. Det er den højeste andel i USA siden 1908.

Ved seneste folketingsvalg i Danmark i 2019 var stemmeprocenten 84,5.

Den ventede højere valgdeltagelse i USA kan delvist forklares med, at antallet af forhåndsstemmer er langt højere end normalt.

Det skyldes blandt andet, at vælgerne ønsker at undgå coronasmitte. Og ved at stemme på forhånd kan de i højere grad undgå lange køer og fyldte lokaler på valgdagen.

Mandag passerede antallet af forhåndsstemmer i USA 94 millioner. I 2016 blev der afgivet omkring 58 millioner stemmer inden valget.