Kampfly fra Israel bombarderer mål i Gazastriben

Ifølge den israelske avis Haaretz var et af målene i det natlige angreb en bygning, der huser en efterretningstjeneste under ledelse af den militante Hamas-bevægelse.

Israel har svaret igen med luftangreb, siden konflikten mellem Israel og militante palæstinensere blev optrappet mandag for en uge siden, da Hamas, der kontrollerer Gazastriben, affyrede raketter i retning mod Israel.

Konflikten, der betegnes som den mest alvorlige mellem parterne siden 2014, blev udløst af uroligheder i Jerusalem.

Der er foreløbig ingen meldinger om eventuelle dræbte eller tilskadekomne i forbindelse med de israelske luftangreb natten til mandag.

Søndag blev 42 palæstinensere dræbt i luftangreb. Det er det hidtil største dødstal på en enkelt dag under den igangværende konflikt.

Ifølge myndigheder fra hver side har 197 personer siden mandag mistet livet i Gazastriben, mens ti er blevet dræbt i Israel.

Søndag var FN's Sikkerhedsråd indkaldt for tredje gang for at drøfte konflikten. Men som de to foregående endte mødet resultatløst.

FN's generalsekretær, António Guterres, indledte mødet med at fordømme blodsudgydelserne.

Han opfordrede militante palæstinensere til at stoppe med at skyde raketter mod Israel, og Israel til at stoppe de massive luftangreb mod Gaza.

- Kampene må stoppe omgående, sagde Guterres.

- Det har potentiale til at udløse en ukontrollabel sikkerhedsmæssig og humanitær krise og yderligere styrke ekstremismen, ikke kun i det besatte palæstinensiske område og Israel, men i hele regionen, advarede han.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, drøftede søndag voldelighederne i Gazastriben, på Vestbredden og i Israel med udenrigsministrene fra Qatar, Egypten og Saudi-Arabien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Egyptens og Qatars forsøg på at mægle i striden har indtil videre ikke båret frugt.