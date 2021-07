Kampen mod corona bliver personlig i Østrig

Kampen mod covid-19 i Østrig skifter fra at være noget, som staten står for, til at være et personligt anliggende.

Krisen er ved et vendepunkt nu, mener han.

- Det ændrer sig fra at være en akut udfordring for samfundet som helhed til at være et personligt sygdomsproblem, siger Kurz.

Han tilføjer, at det skal gøres klart for de borgere, der endnu ikke er vaccineret, at de før eller siden bliver smittet med sygdommen.

Men det står også borgerne frit at lade være med at blive vaccineret, påpeger kansleren.

I et liberalt demokrati har borgerne ret til at være ufornuftige.

- Du kan spise 10 schnitzler om dagen eller kravle op på en klippe med 140 kilo, uden at staten står nedenunder og sikrer rebet, siger Sebastian Kurz.

Tiden er ifølge kansleren nu kommet, hvor staten skal vende tilbage til sine kerneopgaver.

Takket være fremskridt med vaccinationer, med at bære mundbind og med at teste, kan den nuværende smittesituation ikke sammenlignes med situationen for et år siden, mener han.

Som mange andre steder har Østrig også lempet mange af restriktionerne.

I begyndelsen af juli blev reglerne om at holde afstand ophævet, og restauranter fik lov til at holde åbent om aftenen.

Siden da er smitten steget. Inden lempelsen var der i gennemsnit syv smittede per 100.000 østrigere over en periode på en uge.

Nu er der 10 smittede per 100.000.

Sundhedseksperter venter, at der kommer en fjerde smittebølge med Delta-varianten, der er en mere smitsom udgave af covid-19-virusset end de varianter, som ellers har været i omløb.