Kampe optrappes i Etiopien - Tigrays selvstyre fjernet

Udmeldingerne fra Abiy Ahmed kommer efter flere dages kampe mellem regeringshæren og bevæbnede grupper i Tigray, som i princippet har haft selvstyre i tre årtier.

Regeringen i den etiopiske hovedstad, Addis Abeba, ledes af Abiy Ahmed, som har modtaget Nobels fredspris. Han har sat militæret ind mod oprørsgrupper i Tigray, efter at en militærbase er blevet angrebet i regionen efter uenighed om selvstyret i regionen.

Den centrale regering og landets parlamnent har lørdag besluttet helt at ophæve selvstyret i Tigray og indsætte nye politiske ledere - udpeget Addis Abeba.

Der blev sendt soldater ind i Tigray onsdag.

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrede fredag parterne til at nedtrappe konflikten, som har skabt frygt for en borgerkrig i Etiopien, som med 110 millioner indbyggere er Afrikas mest befolkningsrige land efter Nigeria.

Den 44-årige Abiy Ahmed fik Nobels fredspris i 2019 for at skabe fred mellem Etiopien og Eritrea efter to årtiers fjendskab.

Tigray er kendt som Region 1 i den føderale forfatning og bevægelsen Tigray-folkets Befrielsesfront, TPLF, regerer i regionen og er nu en oprørsgruppe, efter at den holdt det omstridte lokalvalg-

- TPLF har valgt at føre krig, sagde Abiy i en erklæring tidligere på ugen.

Etiopiens Føderale Ministerråd udtaler i en erklæring, at der er indført undtagelsestilstand i Tigray for et halvt år.

TPLF har længe spillet en dominerende rolle i etiopisk politik. Men Abiy er efter sin indsættelse i 2018 som Afrikas yngste regeringsleder i stigende grad kommet på konfrontationskurs med bevægelsens ledere, og han har fjernet mange af dem fra poster i statslige institutioner.

TPLF og mange af bevægelsens tilhængere i Tigray har længe sagt, at de ikke følte sig repræsenteret af den føderale regering.

Iagttagere frygter en eskalerende krise i Etiopien kan sende farlige chokbølger rundt på hele Afrikas Horn og til landene i nærheden og forværre politiske spændinger.