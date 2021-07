Kampe optrappes i Afghanistan under tilbagetrækning

Han siger, at situationen er vanskelig, men han insisterer på, at regeringsstyrkerne har kapaciteten til at nedkæmpe den islamistiske Taliban-milits.

Samtidig med at han talte, var der kampe i Qala-i-Naw, der er hovedstad i Badghis-provinsen, hvor afghanske kommandosoldater kæmpede mod Taliban for anden dag i træk.

Hundredvis af elitesoldater fra regeringsstyrkerne er blevet fløjet til byen i forbindelse med det første totale angreb på Taliban-stillinger, efter at USA's tilbagetrækning er gået ind i slutfasen.

I foråret begyndet det amerikanske militær arbejdet med at trække de sidste soldater ud af Afghanistan.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, siger, at "90 procent af tilbagetrækningen er gennemført".

Oprørerne forsøger at udnytte situationen til at vinde nyt territorium, og der er tiltagende frygt for, at den afghanske regeringshær vil kollapse uden vital støtte fra det amerikanske luftvåben.

I London siger premierminister Boris Johnson, at de fleste britiske soldater har forladt Afghanistan som led i Natos tilbagetrækning sammen med den amerikanske.

- Jeg vil ikke afsløre tidsplanen for vores tilbagetrækning, men jeg kan siger, at de fleste britiske soldater er allerede trukket ud, sagde Johnson i en erklæring til parlamentet.

Et kvindeligt medlem af provinsrådet i Badghis, Zia Gul Habibi, siger, at Taliban har lidt tab i Qala-i-Naw, men at oprørerne har også omringet den.

- Folk er virkelig bange, siger hun.

Alle forretninger og institutioner er lukkede i byen.

En menneskerettighedsforkæmper i byen, Parisila Herawai, udtrykker særlig bekymring for kvinders sikkerhed.

- Det er en meget farlig situation for alle kvinder - navnligt for aktivister, siger hun.

- Hvis Taliban bliver her i byen, så vil vi ikke kunne arbejde mere, siger hun.

Lokale embedsmænd siger, at Taliban har åbnet portene til byens fængsel og befriet hundredvis af fanger, men de fleste er blevet pågrebet igen.

Taliban har slået til mange steder - men først og fremmest i de nordlige områder. Snesevis af distrikter er blevet underlagt Taliban siden maj.