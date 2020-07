Kampe mellem ærkefjender i Kaukasus er brudt ud på ny

Ifølge Armeniens forsvarsministerium har aserbajdsjanske styrker "bombarderet armenske landsbyer med granatkastere og kanoner".

Forsvarsministeriet i nabolandet siger derimod, at der er kampe nær grænsen, efter at "armeniere beskød aserbajdsjanske landsbyer med våben med stor kaliber".

De spredte kampe er foregået siden søndag. Flere er mennesker er dræbt i konflikten. Alene tirsdag døde 12, hvoraf syv var aserbajdsjanske tropper, fire armenske og en civil.

De to lande har siden deres selvstændighed efter Sovjetunionens kollaps haft et anspændt forhold. Problemerne stammer fra grænsestridigheder og religiøse forskelle.

I starten af 1990'erne udkæmpede landene en de facto krig, da det armenske mindretal i det sydvestlige Aserbajdsjan gjorde oprør. Over 30.000 døde under krigen og Armenien kontrollerer området.

Siden da har området været et stridspunkt mellem de to lande. Og i 2016 udbrød der igen kampe i regionen, der krævede adskillige menneskeliv.

Konflikten mellem de to lande er samtidig et led i et større spil i området. Aserbajdsjan er støttet af Tyrkiet, mens Armenien er støttet af Rusland.