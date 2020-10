Kampe fordriver halvdelen af befolkningen i omstridt region

Kampene har nu stået på i over en uge og har kostet adskillige civile og soldater livet.

Hidtil har begge parter ignoreret opfordringer fra det internationale samfund til at indstille kampene omgående.

De voldsomme kampe er på det seneste intensiveret og rykket til de store byer, hvor mange er drevet på flugt.

- Ifølge vores vurderinger er omkring 50 procent af Karabakhs befolkning og 90 procent af kvinder og børn - eller omkring 70.000-75.000 mennesker - drevet på flugt.

Sådan siger ombudsmand for menneskerettigheder i Karabakh Artak Beglarjan.

Han tilføjer, at de fleste har søgt tilflugt andre steder i regionen eller i Armenien.

Tunge artilleri-angreb har forvandlet hovedstaden i Nagorno Karabakh, Stepanakert, til en spøgelsesby, skriver nyhedsbureauet AFP.

På den anden side af frontlinjen beskylder Aserbajdsjan de armenske styrker for at have angrebet civile mål i byområder. Blandt andet i Aserbajdsjans næststørste by Ganja, der har 330.000 indbyggere.

Det er endnu uklart, hvor mange civile der er drevet på flugt af kampene i Aserbajdsjan.

Det oplyser en talsmand for udenrigsministeriet i Aserbajdsjan ifølge AFP.