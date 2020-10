Kampe er rykket til store byer i konflikt om bjergregion

AFP har journalister i byen Stepanakert. De hørte store eksplosioner omkring klokken 9.30 søndag formiddag.

Eksplosionen blev ifølge AFP's journalister efterfulgt af en stor strømafbrydelse i byen.

- Aserbajdsjanske styrker affyrer raketter mod civile mål i Stepanakert, siger talsmand for Armeniens forsvarsministerium Artsrun Hovhannisjan til AFP.

Samme melding kommer fra Arajik Haratjunjan, leder i Nagorno-Karabakh.

Han truer samtidig med at angribe militære anlæg i Aserbajdsjans store byer. Han opfordrer derfor indbyggerne til at forlade byerne for at "forhindre uundgåelige tab". Det skriver dpa.

Også fra den anden side af frontlinjen meldes der om nye angreb.

Aserbajdsjansk militær oplyser, at flere både store og små byer er blevet udsat for artilleriangreb. Flere skal have mistet livet i den forbindelse, hævder militæret.

Kampene mellem de armenske separatister og aserbajdsjanske styrker brød ud for en uge siden.

Kampene har både kostet adskillige soldater og civile livet.

De seneste to dage er kampene intensiveret, og slagmarken har spredt sig ud over Karabakh-regionens grænser.

Det er de værste sammenstød mellem det overvejende kristne Armenien og det muslimske Aserbajdsjan siden 1990'erne.

Konflikten risikerer at udvikle sig til en decideret krig mellem de to tidligere sovjetrepublikker Armenien og Aserbajdsjan.

Samtidig holder det internationale samfund vågent øje med situationen.

Både EU, USA, Tyrkiet og Rusland har opfordret de stridende parter til at stoppe kampene med det samme.