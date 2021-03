Kamala Harris får ansvar for vanskelig migrantopgave i USA

USA's vicepræsident, Kamala Harris, er onsdag blevet udpeget som ansvarlig for at håndtere landets migrantsituation.

- Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der er mere kvalificeret til at gøre det her, siger Biden med Kamala Harris ved sin side.

- Det er et vanskeligt job, jeg giver dig, tilføjer præsidenten.

Immigrationsspørgsmålet har vist sig at være et af de mest udfordrende i Joe Bidens første tid som præsident. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han har skudt noget af skylden på forgængeren Donald Trump, der forlod præsidentposten med en endnu ikke færdiggjort mur ved Mexicos grænse.

Harris erkender også, at USA står over for en vanskelig opgave i forhold til at tage sig af et stigende antal migranter fra centralamerikanske lande som Mexico, Guatemala, Honduras og Nicaragua.

- Det er et stort problem. Jeg vil ikke lade, som om det ikke er, siger hun i et interview med den amerikanske tv-station CBS.

Onsdagens udmelding markerer første gang, at Biden har tildelt et specifikt ansvarsområde til sin vicepræsident.

Opgaven er potentielt risikabel for 56-årige Kamala Harris, der anses som værende en mulig fremtidig præsidentkandidat.

Grænsespørgsmålet er højprofileret i USA og har givet anledning til problemer for flere tidligere præsidenter.