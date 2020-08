Kamala Harris advarer amerikanerne: Alt er på spil lige nu

Under sin første officielle optræden som demokratisk vicepræsidentkandidat karakteriserer Kamala Harris 2020 som "et øjeblik af virkelige konsekvenser for USA".

- Alt det, vi bryder os om - vores økonomi, vores sundhed, vores børn, den slags land, vi bor i - det hele er på spil. Vi vakler under den værste sundhedskrise i et århundrede, siger hun i Wilmington i delstaten Delaware sent onsdag aften dansk tid, hvor hun taler sammen med Joe Biden på Dupont High School.